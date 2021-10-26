В Москве утвердили проект благоустройства территории у трёх станций МЦД-2
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.
Проект также предусматривает реконструкцию платформ «Перерва» и «Москворечье».
На станциях «Курьяново» и «Перерва» построят пешеходные переходы с конкорсами. От выходов до остановок общественного транспорта пассажиры будут идти под навесами, защищающими от дождя и снега.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.