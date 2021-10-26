В Москве утвердили проект благоустройства территории у трёх станций МЦД-2

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций МЦД-2 «Москворечье», «Курьяново» и «Перерва». Соответствующее решение принято на заседании президиума столичного правительства.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Проект также предусматривает реконструкцию платформ «Перерва» и «Москворечье».

На станциях «Курьяново» и «Перерва» построят пешеходные переходы с конкорсами. От выходов до остановок общественного транспорта пассажиры будут идти под навесами, защищающими от дождя и снега.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.