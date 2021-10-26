В Москве утвердили проект благоустройства территории у трёх станций МЦД-2

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций МЦД-2 «Москворечье», «Курьяново» и «Перерва». Соответствующее решение принято на заседании президиума столичного правительства.
В Москве утвердили проект благоустройства территории у трёх станций МЦД-2
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Проект также предусматривает реконструкцию платформ «Перерва» и «Москворечье».

На станциях «Курьяново» и «Перерва» построят пешеходные переходы с конкорсами. От выходов до остановок общественного транспорта пассажиры будут идти под навесами, защищающими от дождя и снега.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить