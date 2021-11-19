В РСТ прокомментировали предложение о создании единого гарантийного фонда для туроператоров

Глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов прокомментировал предложение о введении альтернативных инструментов финобеспечения для туроператоров, которое представители турбизнеса направили в Ростуризм.

Об этом он рассказал «Известиям».

Обсуждается возможность создания гарантийного фонда для всех туроператоров вместо имеющихся инструментов финобеспечения. Это солидарный фонд, отчисления в который идут с каждой проданной путёвки в стране. Если один из отечественных туроператоров банкротится, то на выплаты его туристам направляются общие средства.

«Этот механизм применяется во всём мире. В Великобритании, например, такой фонд существует уже 50 лет, и он накопил огромные деньги, которых хватит на значительные выплаты туристам в случае банкротства какого-либо туроператора. Компенсация может доходить до 100% стоимости поездки. Ещё и сам фонд застрахован. В большинстве случаев управляют такими фондами государственные организации», — рассказал он.

Предложение будет рассмотрено в рамках нового проекта закона о туризме, который в декабре планируется внести в правительство, а в феврале — в Госдуму.

Ранее глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала о работе ведомства.