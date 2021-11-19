Защита обжаловала приговор пожарным по делу о тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

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Адвокат Светлана Тарасюк сообщила о подаче жалобы на приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, которых суд признал виновными в халатности при тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

«Защитой сотрудников МЧС Бурсина А.С. и Генина С.В. подана апелляционная жалоба на приговор Заводского районного суда города Кемерово по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», — сказала она в комментарии ТАСС.

Ранее суд огласил приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Решением суда восемь фигурантов признаны виновными.

Руководителя тушения пожара Андрея Бурсина приговорили к шести годам заключения, а начальника пожарного караула Сергея Генина — к пяти годам.

Подробнее — в материале RT.

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