Несколько заключённых напали на сотрудников ФСИН во время проверок в ИК Саратова

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Часть осуждённых в исправительных учреждениях Саратовской области препятствуют проводимым центральным аппаратом ФСИН России проверкам сообщений о пытках, несколько человек напали на сотрудников ведомства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

По данным ведомства, некоторые осуждённые организовывают провокации. Так, в ночь с 13 на 14 ноября они выгнали из здания со спальными принадлежностями тех заключённых, которые не согласны с их противоправной деятельностью — 200 человек оказались на улице.

Несколько часов спустя один из осуждённых напал на члена проверяющей комиссии ФСИН. Известно, что подобный инцидент уже имел место в 2014 году, когда нападающий отбывал наказание в Нижегородской области.

Ещё одно нападение было зафиксировано в другой колонии.

Ранее сообщалось, что в связи с жёсткими нарушениями прав заключённых в саратовской больнице ФСИН расследуется 12 уголовных дел. Некоторым лицам уже были предъявлены соответствующие обвинения.

Подробнее — в материале RT.

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