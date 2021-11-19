СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном главке СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 18 ноября в квартире жилого дома, расположенного по проспекту Маршала Жукова в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с ножевыми ранениями в области груди и шеи.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины, тело которого было обнаружено в Санкт-Петербурге.