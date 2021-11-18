В Международной академии ипотеки и недвижимости дали советы по рефинансированию ипотеки

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Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко дала советы по рефинансированию ипотечных кредитов.
В Международной академии ипотеки и недвижимости дали советы по рефинансированию ипотеки
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Всегда, если вы знаете, что у вас ставка 9,5%, а ваш банк даёт под 9%, пишите заявление, пусть снижает. Чтобы понимать, что нужно рефинансировать ипотеку, необходимо просто наблюдать за рекламными акциями банка, насколько он привлекает с рынка новых клиентов», — заявила она в беседе с Nation News.

Радченко также отметила, что возврат процентов по ипотеке может быть один раз за саму квартиру — налоговый вычет. Если это первая квартира в ипотеку, то проценты, потраченные на неё, тоже могут быть оформлены как налоговый вычет, уточнила эксперт.

«То есть проценты, отданные банку, можно вычесть из налогооблагаемой базы. Этим все давно пользуются. Там есть определённые ограничения по сумме», — добавила она.

Ранее гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «РЕЛАЙТ-Недвижимость» Константин Барсуков в беседе с URA.RU выразил мнение, что динамика роста цен может замедлиться.

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