Психолог Наумова рассказала о роли писем Деду Морозу в жизни детей

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Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала о роли писем Деду Морозу в жизни детей.
Психолог Наумова рассказала о роли писем Деду Морозу в жизни детей
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Ребёнок чувствует, что есть волшебство, что есть что-то удивительное», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, среди плюсов веры в Деда Мороза, в чудо можно выделить то, что такие дети знают, что у них многое получится, даже если кажется, что ситуация безвыходная.

«И есть определённые минусы. Когда ребёнок узнаёт, что его обманывали все эти годы, ему может быть очень обидно», — сказала Наумова.

Она добавила, что дети в возрасте десяти лет уже начинают понимать, что подарки — от родителей.

Ранее юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе с URA.RU рассказал, что радуется наступлению Нового года и любит Деда Мороза, роль которого хотел бы исполнить.

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