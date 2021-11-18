Захарова высказалась о якобы отказе России от встречи в нормандском формате

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные о якобы отказе России от участия во встрече глав МИД в рамках нормандского формата.
Захарова высказалась о якобы отказе России от встречи в нормандском формате
  • © МИД РФ

«Хотелось бы услышать от партнёров конкретику: какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список», — написала Захарова в Telegram.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на МИД Германии, ФРГ и Франция внесли несколько предложений для встречи глав внешнеполитических ведомств в нормандском формате, однако Россия отказалась от такой встречи.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что встреча в нормандском формате состоится лишь после того, как Киев выполнит Минские соглашения.

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