Шойгу заявил, что сотрудники RT делают свою работу «на грани подвига»
«Ваша работа — она почти подвиг во многом, рядом с подвигом, а иногда и действительно подвиг», — сказал он во время обращения к присутствующим на фестивале журналистам.
При этом отдельно глава Минобороны выделил сотрудников главного редактора RT Маргариты Симоньян.
«Я сейчас увидел замечательного давнего товарища, Маргариту Симоньян, в этом году много-много раз её ребята в разных уголках нашей планеты действительно были на грани подвига и совершали подвиг», — отметил Шойгу.
Ранее Симоньян прокомментировала материал Центра анализа европейской политики, в котором говорится об успехах и популярности RT.