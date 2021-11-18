Шойгу заявил, что сотрудники RT делают свою работу «на грани подвига»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на Всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас» заявил, что сотрудники RT во время своей работы в различных частях мира «были на грани подвига и совершали подвиг».

«Ваша работа — она почти подвиг во многом, рядом с подвигом, а иногда и действительно подвиг», — сказал он во время обращения к присутствующим на фестивале журналистам.

При этом отдельно глава Минобороны выделил сотрудников главного редактора RT Маргариты Симоньян.

«Я сейчас увидел замечательного давнего товарища, Маргариту Симоньян, в этом году много-много раз её ребята в разных уголках нашей планеты действительно были на грани подвига и совершали подвиг», — отметил Шойгу.

Ранее Симоньян прокомментировала материал Центра анализа европейской политики, в котором говорится об успехах и популярности RT.