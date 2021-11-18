В ФССП рассказали о задолженности россиян по алиментам

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Замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков рассказал о задолженности россиян по алиментам.
В ФССП рассказали о задолженности россиян по алиментам
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что сумма задолженности по алиментам в России на октябрь составила порядка 156 млрд рублей.

«За девять месяцев 2021 года у нас находилось на исполнении порядка 1,3 млн исполнительных производств о взыскании алиментов. Практически все они на детей... Возбужденно именно в 2021 году 475 тыс. исполнительных производств... Сумма задолженности на 1 октября составляла порядка 156 млрд рублей, то есть она практически соответствует аналогичному периоду прошлого года», — сказал он.

По его словам, за 2021 год приставам удалось взыскать более 22 млрд рублей.

Ранее адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков прокомментировал новые правила взыскания алиментов.

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