В ФССП рассказали о задолженности россиян по алиментам

Замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков рассказал о задолженности россиян по алиментам.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что сумма задолженности по алиментам в России на октябрь составила порядка 156 млрд рублей.

«За девять месяцев 2021 года у нас находилось на исполнении порядка 1,3 млн исполнительных производств о взыскании алиментов. Практически все они на детей... Возбужденно именно в 2021 году 475 тыс. исполнительных производств... Сумма задолженности на 1 октября составляла порядка 156 млрд рублей, то есть она практически соответствует аналогичному периоду прошлого года», — сказал он.

По его словам, за 2021 год приставам удалось взыскать более 22 млрд рублей.

Ранее адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков прокомментировал новые правила взыскания алиментов.