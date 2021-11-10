Адвокат прокомментировал новые правила взыскания алиментов
- РИА Новости
«В настоящее время уже существует практика, когда ряд работодателей выплачивает всем своим сотрудникам большую часть заработной платы не как оклад, а в виде дополнительного вознаграждения. Теперь, с учётом нового правительственного постановления, для алиментщиков появится дополнительный стимул перейти именно на такую систему оплаты», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его мнению, документ о новом порядке исчисления алиментов будет работать в ситуациях, где плательщики и так не отказываются содержать своих детей после развода.
Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскали с должников в Москве более 100,5 млрд рублей по алиментам, зарплате, административным штрафам и платежам по ЖКХ за девять месяцев работы.