Адвокат прокомментировал новые правила взыскания алиментов

Адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков прокомментировал новые правила взыскания алиментов.

«В настоящее время уже существует практика, когда ряд работодателей выплачивает всем своим сотрудникам большую часть заработной платы не как оклад, а в виде дополнительного вознаграждения. Теперь, с учётом нового правительственного постановления, для алиментщиков появится дополнительный стимул перейти именно на такую систему оплаты», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, документ о новом порядке исчисления алиментов будет работать в ситуациях, где плательщики и так не отказываются содержать своих детей после развода.

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскали с должников в Москве более 100,5 млрд рублей по алиментам, зарплате, административным штрафам и платежам по ЖКХ за девять месяцев работы.