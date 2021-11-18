Юрист Петрикова прокомментировала планы по повышению МРОТ в 2022 году

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Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова прокомментировала планы по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году.
Юрист Петрикова прокомментировала планы по повышению МРОТ в 2022 году
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

После увеличения МРОТ должны быть пересчитаны размеры пособий, которые от него зависят.

«Пособие по беременности и родам рассчитывается по принципу больничного листа. Берётся совокупный доход за последние два года, предшествующие году расчёта. Например, в 2022 году будут браться данные за 2020—2021 годы. Далее этот доход делится на 731 и умножается на количество дней отпуска по беременности и родам для женщины», — напомнила Петрикова в беседе с Life.ru.

По её словам, при обычной беременности соответствующий отпуск длится 140 дней, при осложнённой — 156, при многоплодной — 194.

Для женщин, которые не работали в 2020—2021 годах, или для ИП, плативших добровольные взносы в ФСС, пособие по беременности и родам будет рассчитываться исходя из МРОТ.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 617 рублей в месяц.

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