Минздрав рекомендовал лицам старше 60 лет прививаться от COVID-19 первый раз «Спутником V»

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Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что ведомство рекомендует лицам старше 60 лет прививаться от COVID-19 первый раз вакциной «Спутник V».
Минздрав рекомендовал лицам старше 60 лет прививаться от COVID-19 первый раз «Спутником V»
  • Reuters

«При этом для людей в возрасте старше 60 лет специалисты рекомендуют при первичной вакцинации применять двухкомпонентную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), поскольку в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надёжную защиту», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Кировской области жителей старше 60 лет обязали пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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