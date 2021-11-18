Минздрав рекомендовал лицам старше 60 лет прививаться от COVID-19 первый раз «Спутником V»
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«При этом для людей в возрасте старше 60 лет специалисты рекомендуют при первичной вакцинации применять двухкомпонентную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), поскольку в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надёжную защиту», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Кировской области жителей старше 60 лет обязали пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.