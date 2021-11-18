Минздрав: «Спутник Лайт» может применяться для первичной вакцинации

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев сообщил, что однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт» может применяться для первичной вакцинации.

«Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» — это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесённой коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ», — цитирует его ТАСС.

Согласно данным на 18 ноября, за сутки в России зарегистрировано 37 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За время пандемии в России подтвердили 9 219 912 случаев COVID-19.

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