Юрист Красовская прокомментировала планы по увеличению пособия по безработице в 2022 году

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская прокомментировала планы по увеличению пособия по безработице в 2022 году.

«Для предпенсионеров максимальный размер — 12 792 рубля, а минимальный — 1500 рублей. Также планируется с 1 января 2022 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей в месяц. Проект закона был рассмотрен в первом чтении депутатами», — напомнила Красовская в беседе с Life.ru.

По её словам, с 1 января 2022 года будет произведена индексация пенсии неработающим пенсионерам, получающим страховые пенсии по старости и по инвалидности, а также страховую пенсию по потере кормильца. Индексация социальных пенсий предусмотрена в апреле следующего года.

«Также будут проиндексированы в Москве различные выплаты льготникам, пособия на детей, выплаты многодетным. В других регионах тоже вырастет размер социальной помощи», — сказала юрист.

Ранее стало известно о том, что максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет увеличен до 12 792 рублей.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.