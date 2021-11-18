Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и Валентина Матвиенко провели встречу в Москве

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В Москве глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и Валентина Матвиенко провели встречу в Москве
  • © Пресс-служба главы Республики Адыгея
  • РИА Новости

Они обсудили социально-экономическое развитие региона, реализацию национальных проектов, ситуацию с коронавирусом в республике, сообщает портал «Юга.ру».

Кумпилов, в частности, сообщил, что в больницах и госпиталях республики достаточно койко-мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В рамках прививочной кампании в Адыгее от коронавируса вакцинировали 44% взрослого населения — 55% от плана.

Ранее телеканал «360» сообщал, что делегация из Узбекистана и представители подмосковного Мининвеста обсудили возможности совместных проектов в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

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