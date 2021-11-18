Путин заявил, что пандемия коронавируса ещё не побеждена
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Президент отметил, что «пандемия коронавируса, об этом тоже придётся говорить, куда от него деться сегодня, серьёзно нарушила привычное течение жизни во всём мире».
«Что хотелось бы подчеркнуть: несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому», — заявил Путин.
Согласно данным на 18 ноября, за сутки в России зарегистрировано 37 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За время пандемии в России подтвердили 9 219 912 случаев COVID-19.
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