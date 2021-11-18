Путин назвал Россию «миролюбивым государством»
- AP
RT ведёт трансляцию заседания.
По его словам, установки, закреплённые в Конституции России, «определяют вектор развития суверенного, самостоятельного, миролюбивого российского государства».
Среди таких ценностей Путин перечислил верность Отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре и традициям.
Он также назвал Россию «деятельным членом международного сообщества».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «братскими и тёплыми» свои взаимоотношения с Путиным.