Путин назвал Россию «миролюбивым государством»

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Российская Федерация является суверенным, самостоятельным и миролюбивым государством. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.
Путин назвал Россию «миролюбивым государством»
  • AP

RT ведёт трансляцию заседания.

По его словам, установки, закреплённые в Конституции России, «определяют вектор развития суверенного, самостоятельного, миролюбивого российского государства».

Среди таких ценностей Путин перечислил верность Отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре и традициям.

Он также назвал Россию «деятельным членом международного сообщества».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «братскими и тёплыми» свои взаимоотношения с Путиным.

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