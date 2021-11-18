В Петербурге арестовали мужчину, который убил и расчленил своего отца

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В Санкт-Петербурге суд вынес постановление об аресте Алексея Генералова по обвинению в убийстве собственного отца, части тела которого ранее были обнаружены в сумке на набережной.
В Петербурге арестовали мужчину, который убил и расчленил своего отца
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Генералова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Генералов полностью признал свою вину. Он будет находиться в заключении до 15 января 2022 года.

Как выяснилось, Генералов умышленно убил своего отца на почве личной неприязни. 

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения на набережной реки Смоленка в Василеостровском районе сумки с частями тела неизвестного мужчины.

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