Суд оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за неудаление запрещённого контента
- Reuters
Об этом заявила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.
Отмечается, что суд рассмотрел соответствующий административный протокол в отношении Telegram Messenger Inc по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России.
«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — приводит Интерфакс слова Гуринчук.
Общая сумма штрафов, назначенная Telegram, превысила 40 млн рублей.
Ранее стало известно, что мировой суд рассмотрит новые протоколы о неудалении запрещённого контента в отношении Google и Telegram.