Суд оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за неудаление запрещённого контента

Мировой суд в Москве оштрафовал Telegram ещё на 3 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

Reuters

Об этом заявила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. Отмечается, что суд рассмотрел соответствующий административный протокол в отношении Telegram Messenger Inc по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России. «Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — приводит Интерфакс слова Гуринчук. Общая сумма штрафов, назначенная Telegram, превысила 40 млн рублей. Ранее стало известно, что мировой суд рассмотрит новые протоколы о неудалении запрещённого контента в отношении Google и Telegram.