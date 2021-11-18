Суд оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за неудаление запрещённого контента

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Мировой суд в Москве оштрафовал Telegram ещё на 3 млн рублей за неудаление запрещённого контента.
Суд оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за неудаление запрещённого контента
  • Reuters

Об этом заявила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

Отмечается, что суд рассмотрел соответствующий административный протокол в отношении Telegram Messenger Inc по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России.

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — приводит Интерфакс слова Гуринчук.

Общая сумма штрафов, назначенная Telegram, превысила 40 млн рублей.

Ранее стало известно, что мировой суд рассмотрит новые протоколы о неудалении запрещённого контента в отношении Google и Telegram.

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