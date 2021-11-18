Аксёнов сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры Крыма Новосельской

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия в отношении главы Минкультуры Крыма Арины Новосельской.

Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской», — отметил он.

По словам Аксёнова, это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней.

Он также заявил, что сотрудники правоохранительных органов «выяснят все факты и обстоятельства» и «сделают выводы в соответствии с законом».

В марте 2021 года Аксёнов поручил провести служебную проверку в отношении министра культуры республики Новосельской, которая нецензурно выругалась в прямом эфире во время видеосовещания.

В свою очередь, Новосельская извинилась, пояснив, что у неё «отключилась машина».