Аксёнов поручил провести проверку после нецензурной реплики министра

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил провести служебную проверку в отношении министра культуры республики Арины Новосельской, которая нецензурно выругалась в прямом эфире во время видеосовещания.

Как передаёт РИА Новости Крым, Новосельская, по всей видимости, «эмоционально высказалась» в адрес кого-то из своих помощников, при этом микрофон у неё был включён и её услышали не только участники совещания, но и все зрители телетрансляции.

«Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Коллеги, это что такое?! Михаил Анатольевич, расследование служебное проведите», — обратился Аксёнов к вице-премьеру Михаилу Назарову, курирующему региональное Минкультуры.

В свою очередь Новосельская извинилась, пояснив, что у неё «отключилась машина».