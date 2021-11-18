В Кремле заявили, что Путин сообщит о прохождении ревакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщит, когда пройдёт ревакцинацию от COVID-19.

«Он сообщит об этом, когда (примет. — RT) решение», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда президент пройдёт ревакцинацию от коронавируса.

12 ноября Песков заявил, что у российского лидера сохраняются высокие титры антител после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Путин вакцинировался от коронавирусной инфекции весной. Первый укол он сделал 23 марта, второй — 14 апреля.