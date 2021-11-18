В Кремле прокомментировали разговор Патрушева и Салливана

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал разговор секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.
В Кремле прокомментировали разговор Патрушева и Салливана
  • Reuters

«Действительно, всё это было в рамках подготовки к ожидаемому контакту на высшем уровне», — отметил Песков.

В Белом доме назвали конструктивными переговоры Салливана и Патрушева.

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