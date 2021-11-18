В Роскачестве провели экспертизу отечественных и импортных одеял

Роскачество провело исследование и дало оценку отечественным и импортным одеялам.

Об этом пишет сайт «Аргументы и факты».

Как уточняется, Роскачество исследовало пуховые одеяла 18 торговых марок, произведённые в России (16), Швеции (1) и Австрии (1).

В ходе работы выяснилось, что производители некоторых одеял заменяют дорогой гусиный пух утиным, смешивают пух с перьями, а некоторые выпускают токсичные одеяла с пылевыми клещами.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, специалисты Роскачества совместно с европейскими институтами потребительских испытаний обновили рейтинг лучших утюгов.