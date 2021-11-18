Против председателя свердловского отделения Союза десантников России возбуждено дело

Следственные органы СК России возбудили уголовное дело в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального управления СК России.

«По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается», — заявил собеседник издания.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга отметили, что материалы дела уже переданы в суд, 18 ноября планируется избрать меру пресечения.

По информации местных СМИ, Тетерина задержали 17 ноября по подозрению в посредничестве при передаче взятки.

Ранее суд вынес решение о заключении под стражу исполняющего обязанности руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.