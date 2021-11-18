Крупная партия спиртосодержащей жидкости изъята в Красноярском крае
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«В Красноярском крае полицейские изъяли из незаконного оборота более 12 тыс. л спиртосодержащей жидкости», — говорится в заявлении.
Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК России («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
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