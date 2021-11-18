В МЧС рассказали о проверках пунктов обогрева на трассах российских регионов

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Спасатели проводят проверки готовности мобильных пунктов обогрева на автотрассах в российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В министерстве отметили, что в осенне-зимний период на трассах возрастает вероятность заторов и ДТП.

«Для организации первоочередного жизнеобеспечения водителей и пассажиров в условиях чрезвычайных ситуаций на автотрассах будут развёрнуты мобильные пункты обогрева. В субъектах Российской Федерации проходят проверки готовности, оснащённости и работоспособности мобильных пунктов обогрева», — приводит ТАСС заявление.

В августе во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России заявили о планах создать единую «карту спасения» людей во время ДТП.

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