Общепиту Крыма разрешили осуществлять доставку продуктов в ночное время

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Глава Крыма Сергей Аксёнов внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в республике, касающиеся работы предприятий общепита.
Общепиту Крыма разрешили осуществлять доставку продуктов в ночное время
  • РИА Новости
  • © Макс Ветров

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Общепиту разрешили осуществлять доставку продуктов в ночное время.

«В период с 23:00 до 08:00 (запрещается. — RT) предоставление услуг потребителям в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, за исключением предоставления услуг по доставке продуктов питания и предоставления услуг предприятиями общественного питания, расположенными на территории транспортной инфраструктуры», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Аксёнов допустил возможность ужесточения ряда ограничительных мер для непривитых граждан в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.

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