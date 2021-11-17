Общепиту Крыма разрешили осуществлять доставку продуктов в ночное время

Глава Крыма Сергей Аксёнов внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в республике, касающиеся работы предприятий общепита.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Общепиту разрешили осуществлять доставку продуктов в ночное время.

«В период с 23:00 до 08:00 (запрещается. — RT) предоставление услуг потребителям в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, за исключением предоставления услуг по доставке продуктов питания и предоставления услуг предприятиями общественного питания, расположенными на территории транспортной инфраструктуры», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Аксёнов допустил возможность ужесточения ряда ограничительных мер для непривитых граждан в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.