Общепиту Крыма разрешили осуществлять доставку продуктов в ночное время
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Общепиту разрешили осуществлять доставку продуктов в ночное время.
«В период с 23:00 до 08:00 (запрещается. — RT) предоставление услуг потребителям в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, за исключением предоставления услуг по доставке продуктов питания и предоставления услуг предприятиями общественного питания, расположенными на территории транспортной инфраструктуры», — говорится в документе.
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