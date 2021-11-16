В Крыму допустили ужесточение антиковидных мер для непривитых

Глава Крыма Сергей Аксёнов допустил возможность ужесточения ряда ограничительных мер для непривитых граждан в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Он напомнил, что по части демократии властям часто ставят в пример западные страны, однако во многих из них, по словам Аксёнова, не вакцинированным гражданам запретили покидать дома.

«На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть всё, что угодно», — написал глава Крыма в своём Telegram-канале.

Он призвал жителей полуострова не забывать носить маски в общественных местах и, по возможности, сделать прививки.

По словам Аксёнова, к настоящему времени план вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в то время как среднероссийский уровень составляет 62%.

На территории полуострова в наличии более 130 тыс. доз вакцины «Спутник V».