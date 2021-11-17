Психолог Друма высказалась о медитации как способе борьбы с тревогой во время пандемии

Психолог и гештальт-терапевт Елена Друма высказалась о медитации как способе борьбы с тревогой во время пандемии.

«Польза от медитаций доказана учёными, которые неоднократно исследовали, как подобные практики воздействуют на мозг человека», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, наблюдения показали, что люди, которые регулярно медитируют, более эффективно справляются со стрессовыми ситуациями и легче переживают негативные события.

Как подчеркнула Друма, медитация не должна стать единственным способом избавиться от тревоги, поэтому если есть ощущение, что справиться с эмоциями не получится, то нужно обратиться за помощью к специалисту.

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