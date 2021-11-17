В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке недвижимости

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости.

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что стабилизация цен пока прогнозируется на первую половину следующего года, но при определённых условиях покупать новую квартиру будет выгодно в ближайшее время.

«Если семья хочет купить квартиру в новостройке до Нового года, нужно внимательно посмотреть все акции. Уже сейчас есть предложения со скидкой в 10—20%. Если в том объекте, который подошёл покупателям, есть акции, которые позволят сэкономить, квартиру имеет смысл брать», — пояснил эксперт.

По его словам, в случае со вторичной недвижимостью нужно отталкиваться от индивидуальной ситуации — если в приобретении нет острой необходимости, то лучше пока взять жильё в аренду и ждать стабилизации цен.

«По большинству прогнозов, цены на недвижимость в 2022 году расти не будут. Если человек хочет купить жильё не в ипотеку, он сейчас может положить деньги в банк под максимально высокий процент по депозиту и благодаря этому осенью следующего года приобрести квартиру большей площади, чем сейчас», — добавил Апрелев.

Со своей стороны, гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в беседе с URA.RU выразил мнение, что динамика роста цен может замедлиться.

«Уже сейчас мы видим тестирование крупнейшими застройщиками дисконтов на фоне «чёрной пятницы» под предлогом распродаж. Скидка — 5—10%. Если спрос будет хороший, то, скорее всего, эти акции продолжатся. Официально цену никто снижать не будет», — сказал он.

Ранее президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков рассказал, когда стоит приобретать жильё на вторичном рынке.