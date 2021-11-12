Эксперт по недвижимости сообщил о благоприятном периоде для покупки жилья

Президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков рассказал, когда стоит приобретать жильё на вторичном рынке.

Рост цен на первичном рынке жилой недвижимости, обусловленный высоким спросом и повышением стоимости стройматериалов, подстегнул в 2021 году спрос на вторичное жильё, отметил Кулаков в беседе с «Российской газетой».

В то же время, по его словам, потенциал для дальнейшего роста цен практически исчерпан.

«Вкладывать деньги в жильё комфортнее, когда сформировался рынок покупателя. Так что конец осени — правильное время для реализации подобных планов. Надеяться, что цены на вторичном рынке будут снижаться, не стоит. Однако увеличивается уровень торга. К концу года он может составить 3—3,5% против сегодняшних 2,5—2,8%», — сказал эксперт.

Как ранее сообщала НСН, управление Росреестра по Москве в III квартале 2021 года зарегистрировало рекордное число договоров ипотечного жилищного кредитования.