Эксперт по недвижимости сообщил о благоприятном периоде для покупки жилья

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Президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков рассказал, когда стоит приобретать жильё на вторичном рынке.
Эксперт по недвижимости сообщил о благоприятном периоде для покупки жилья
  • РИА Новости

Рост цен на первичном рынке жилой недвижимости, обусловленный высоким спросом и повышением стоимости стройматериалов, подстегнул в 2021 году спрос на вторичное жильё, отметил Кулаков в беседе с «Российской газетой».

В то же время, по его словам, потенциал для дальнейшего роста цен практически исчерпан. 

«Вкладывать деньги в жильё комфортнее, когда сформировался рынок покупателя. Так что конец осени — правильное время для реализации подобных планов. Надеяться, что цены на вторичном рынке будут снижаться, не стоит. Однако увеличивается уровень торга. К концу года он может составить 3—3,5% против сегодняшних 2,5—2,8%», — сказал эксперт.

Как ранее сообщала НСН, управление Росреестра по Москве в III квартале 2021 года зарегистрировало рекордное число договоров ипотечного жилищного кредитования.

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