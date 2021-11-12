Эксперт по недвижимости сообщил о благоприятном периоде для покупки жилья
- РИА Новости
Рост цен на первичном рынке жилой недвижимости, обусловленный высоким спросом и повышением стоимости стройматериалов, подстегнул в 2021 году спрос на вторичное жильё, отметил Кулаков в беседе с «Российской газетой».
В то же время, по его словам, потенциал для дальнейшего роста цен практически исчерпан.
«Вкладывать деньги в жильё комфортнее, когда сформировался рынок покупателя. Так что конец осени — правильное время для реализации подобных планов. Надеяться, что цены на вторичном рынке будут снижаться, не стоит. Однако увеличивается уровень торга. К концу года он может составить 3—3,5% против сегодняшних 2,5—2,8%», — сказал эксперт.
Как ранее сообщала НСН, управление Росреестра по Москве в III квартале 2021 года зарегистрировало рекордное число договоров ипотечного жилищного кредитования.