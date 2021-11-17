Минэнерго сообщило об отсутствии проблем с обеспечением топливом АЗС в России
- РИА Новости
«В настоящий момент ситуация с топливообеспечением всех регионов России остаётся стабильной», — цитирует сообщение РИА Новости.
По информации ведомства, операторы АЗС получают товар в срок и осуществляют его реализацию.
Также сообщается, что все российские субъекты обеспечены всеми видами топлива в объёме не менее чем на десять суток потребления.
В министерстве уточнили, что в отдалённых от НПЗ регионах этот показатель выше.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе России разработали ряд предложений по регулированию рынка топлива в целях стабилизации цен на зимний дизель.