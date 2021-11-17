Полиция задержала залезших на крышу машины ГИБДД в Москве блогеров

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Сотрудники полиции задержали двух блогеров, которые для своего видеоролика зажгли дымовые шашки в центре Москвы и залезли на крышу автомобиля ГИБДД, после чего убежали.
Полиция задержала залезших на крышу машины ГИБДД в Москве блогеров
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что полицейские установили личности этих граждан, задержали их и доставили в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства.

В отношении задержанных составили протоколы по  ч. 1 ст. 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»). Нарушителям грозит административный штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее мировой судья Тверского района Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его знакомую Анастасию Чистову, участвовавших в провокационной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного в столице, к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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