Полиция задержала залезших на крышу машины ГИБДД в Москве блогеров

Сотрудники полиции задержали двух блогеров, которые для своего видеоролика зажгли дымовые шашки в центре Москвы и залезли на крышу автомобиля ГИБДД, после чего убежали.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что полицейские установили личности этих граждан, задержали их и доставили в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства.

В отношении задержанных составили протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»). Нарушителям грозит административный штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее мировой судья Тверского района Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его знакомую Анастасию Чистову, участвовавших в провокационной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного в столице, к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.