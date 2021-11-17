Попова рассказала о национальной базе последовательностей COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья рассказала о национальной базе последовательностей COVID-19.
Попова рассказала о национальной базе последовательностей COVID-19
  • РИА Новости

Она сообщила, что «была создана международная база геномных последовательностей, именно для этого вируса».

«И туда выкладывали все, кто что-то делал, выкладывали свою информацию. Она сегодня является основной информационной базой в мире. В конце прошлого года... мы поменяли формат, по поручению президента была создана национальная платформа, куда все исследователи в России, которые проводят полногеномное секвенирование и фрагментарное тоже, выкладывали результаты своих исследований. Сегодня от России на площадке международной базы выложено порядка 10 тыс. последовательностей, в национальной базе их почти 40 тыс.», — цитирует РИА Новости Попову.

Согласно данным на 17 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 36 626 случаев инфицирования. С начала эпидемии в России подтвердили 9 182 538 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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