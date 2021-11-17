Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в России на фоне профилактических мер

В России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Хочу отметить, что, кроме снижения заболеваемости ковидом, мы видим значительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом», — сказала она.

Попова подчеркнула, что общие меры по профилактике дали свой эффект.

«У нас есть субъекты, их больше десяти сегодня, которые уже в стадии снижения. Есть субъекты, которые остановились и дальше не растут. И максимальное значение сегодня демонстрирует Москва — практически на 23% упала заболеваемость», — заявила глава Роспотребнадзора.

17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в столице улучшается.

Также о снижении числа больных коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся на ИВЛ в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.