Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в России на фоне профилактических мер

Короткая ссылка
В России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в России на фоне профилактических мер
  • РИА Новости

«Хочу отметить, что, кроме снижения заболеваемости ковидом, мы видим значительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом», — сказала она.

Попова подчеркнула, что общие меры по профилактике дали свой эффект.

«У нас есть субъекты, их больше десяти сегодня, которые уже в стадии снижения. Есть субъекты, которые остановились и дальше не растут. И максимальное значение сегодня демонстрирует Москва — практически на 23% упала заболеваемость», — заявила глава Роспотребнадзора.

17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в столице улучшается.

Также о снижении числа больных коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся на ИВЛ в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить