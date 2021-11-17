Опрос: 27% работодателей намерены отказаться от удалёнки после улучшения эпидситуации

Более четверти работодателей (27%) намерены полностью отказаться от удалённого формата работы после улучшения эпидситуации, говорится в исследовании, которое провёл сервис «Работа.ру».

Газета «Известия» пишет, что, согласно опросу, 48% работодателей собираются вернуть работу для сотрудников в офисе, 14% хотят вернуть персонал в офисы частично, а 19% планируют ввести гибридный формат или дать работникам право самим выбирать удобный для себя режим.

Оставшиеся 19% приняли решение оставить всё так, как есть.

Исследование также показало, что в 45% компаний дистанционно работают менее 10% персонала, тогда как в 30% удалёнка введена для 10—30% сотрудников.

«Еще 3% опрошенных рассказали, что в их компаниях на удалёнке трудится 30—50% работников, 9% указали на 50—75% удалённых сотрудников, а 13% отметили дистанционную занятость более 75% штата», — следует из опроса.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье запустили сервис для передачи сведений о сотрудниках на удалёнке.