Прокуратура обжаловала приговор сбившей трёх детей в Солнцеве Башкировой

Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор Валерии Башкировой, осуждённой на пять лет колонии-поселения за то, что она на автомобиле сбила троих детей на пешеходном переходе в московском районе Солнцево.

Прокуратура просит изменить наказание Башкировой и осудить её на шесть лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Также надзорное ведомство просит лишить Башкирову на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В прокуратуре также призвали к удовлетворению в полном объёме заявленных потерпевшими гражданских исков.

Ранее Солнцевский суд Москвы назначил пять лет колонии-поселения для Башкировой.

Также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

16 июля 19-летняя Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в московском районе Солнцево. Двое из них впоследствии скончались в больнице.