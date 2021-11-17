Прокуратура обжаловала приговор сбившей трёх детей в Солнцеве Башкировой

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Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор Валерии Башкировой, осуждённой на пять лет колонии-поселения за то, что она на автомобиле сбила троих детей на пешеходном переходе в московском районе Солнцево.
Прокуратура обжаловала приговор сбившей трёх детей в Солнцеве Башкировой
  • РИА Новости

Прокуратура просит изменить наказание Башкировой и осудить её на шесть лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Также надзорное ведомство просит лишить Башкирову на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В прокуратуре также призвали к удовлетворению в полном объёме заявленных потерпевшими гражданских исков.

Ранее Солнцевский суд Москвы назначил пять лет колонии-поселения для Башкировой.

Также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

16 июля 19-летняя Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в московском районе Солнцево. Двое из них впоследствии скончались в больнице.

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