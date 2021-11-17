Прокуратура обжаловала приговор сбившей трёх детей в Солнцеве Башкировой
- РИА Новости
Прокуратура просит изменить наказание Башкировой и осудить её на шесть лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
Также надзорное ведомство просит лишить Башкирову на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
В прокуратуре также призвали к удовлетворению в полном объёме заявленных потерпевшими гражданских исков.
Ранее Солнцевский суд Москвы назначил пять лет колонии-поселения для Башкировой.
Также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.
16 июля 19-летняя Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в московском районе Солнцево. Двое из них впоследствии скончались в больнице.