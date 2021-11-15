Сбившую трёх детей на переходе в Солнцеве приговорили к пяти годам колонии-поселения

Суд назначил пять лет колонии-поселения Валерии Башкировой, которая на автомобиле сбила троих детей на пешеходном переходе в московском районе Солнцево.

«С учётом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram.

Ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

16 июля 19-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.