Сбившую трёх детей на переходе в Солнцеве приговорили к пяти годам колонии-поселения
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- РИА Новости
«С учётом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram.
Ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.
16 июля 19-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.