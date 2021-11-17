В Минцифры сообщили о запуске печати в МФЦ бумажных QR-кодов

Минцифры и Минэкономразвития заявили о начале печати бумажных сертификатов о вакцинации с QR-кодом в МФЦ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Минцифры России совместно с Минэкономразвития России запустили в МФЦ печать на бумажном носителе сертификата с QR-кодом о профилактических прививках против COVID-19 и перенесённом заболевании», — говорится в сообщении.

Распечатанный сертификат содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца.

Для получения сертификата необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и полис ОМС, уточнили в ведомстве.

Ранее в Минздраве уточнили порядок действия QR-кодов для заболевших после вакцинации.