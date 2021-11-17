Голикова заявила о продлении программы по генетическим исследованиям до 2030 года
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RT ведёт трансляцию с совещания.
«Общий бюджет программы пока до 2027 года, не продлённый ещё пока до 2030 года, но мы это сделаем, составляет 127 млрд рублей», — заявила Голикова.
По её словам, более 110 млрд рублей на поддержание программы выделено из федерального бюджета.
В реализации программы участвуют более 100 научных организаций и вузов.
Также в ходе совещания президент России Владимир Путин высказался о законодательстве в сфере генетики.
По его словам, в этой области «человечество пока идёт неизведанным путём».