Голикова заявила о продлении программы по генетическим исследованиям до 2030 года

Программа по генетическим исследованиям будет продлена до 2030 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий.

RT ведёт трансляцию с совещания.

«Общий бюджет программы пока до 2027 года, не продлённый ещё пока до 2030 года, но мы это сделаем, составляет 127 млрд рублей», — заявила Голикова.

По её словам, более 110 млрд рублей на поддержание программы выделено из федерального бюджета.

В реализации программы участвуют более 100 научных организаций и вузов.

Также в ходе совещания президент России Владимир Путин высказался о законодательстве в сфере генетики.

По его словам, в этой области «человечество пока идёт неизведанным путём».