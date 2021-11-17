Песков назвал техническим решением продление правил профилактики COVID-19 до 2024 года

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 до 2024 года.
Песков назвал техническим решением продление правил профилактики COVID-19 до 2024 года
  • РИА Новости

Он отметил, что «просто приходится эти правила всё время продлевать».

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчётах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно. Мы видим резкий скачок, который был у нас и который сейчас имеет тенденцию чуть-чуть к сокращению. Мы видим резкие скачки пандемийные во многих европейских странах, поэтому объективно, чтобы каждый раз не продлевать», — заявил пресс-секретарь.

По его словам, «отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдёт».

«Поэтому я думаю, что это чисто техническое решение», — добавил Песков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года.

Согласно данным на 17 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 36 626 случаев инфицирования. С начала эпидемии в России подтвердили 9 182 538 случаев COVID-19.

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