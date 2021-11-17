Володин потребовал приходить на заседания Госдумы с QR-кодом
- РИА Новости
Трансляцию с пленарного заседания Госдумы вёл канал «Россия 24».
«Обращаю ваше внимание: в зал пленарных заседаний представители от правительства должны приходить с QR-кодом», — заявил Володин.
Он также напомнил, что правительство России ранее направило в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
16 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года.