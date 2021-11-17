В ЦБ рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием
- РИА Новости
«Что касается ипотеки, здесь рост очень существенный», — цитирует РИА Новости Данилова.
По его словам, «сейчас есть некоторое небольшое замедление, но не очень серьёзное, которого опасались в связи с изменением льготной программы, суперспада нет».
«По году, наверное, выйдем на цифру 25—27%», — добавил он.
Как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве число ипотечных договоров увеличилось на 29%.