В ЦБ рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием

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Глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ России Александр Данилов, выступая на форуме «Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов в условиях возрастающих рисков», рассказал о ситуации с ипотечным кредитованием.
В ЦБ рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием
  • РИА Новости

«Что касается ипотеки, здесь рост очень существенный», — цитирует РИА Новости Данилова.

По его словам, «сейчас есть некоторое небольшое замедление, но не очень серьёзное, которого опасались в связи с изменением льготной программы, суперспада нет».

«По году, наверное, выйдем на цифру 25—27%», — добавил он.

Как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве число ипотечных договоров увеличилось на 29%.

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