Комитет ГД рекомендовал поддержать проект о расширении полномочий полиции во втором чтении 

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал поддержать законопроект о расширении полномочий полиции.
Комитет ГД рекомендовал поддержать проект о расширении полномочий полиции во втором чтении 
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

В декабре 2020 года Госдума в первом чтении поддержала законопроект о расширении полномочий полиции, в том числе определяющий основания, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.

Отмечалось, что данная инициатива даёт сотрудникам полиции полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории для осмотра мест или для «задержания лиц, застигнутых» на месте преступления.

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