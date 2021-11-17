Комитет ГД рекомендовал поддержать проект о расширении полномочий полиции во втором чтении 

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал поддержать законопроект о расширении полномочий полиции.

Об этом информирует РИА Новости.

В декабре 2020 года Госдума в первом чтении поддержала законопроект о расширении полномочий полиции, в том числе определяющий основания, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.

Отмечалось, что данная инициатива даёт сотрудникам полиции полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории для осмотра мест или для «задержания лиц, застигнутых» на месте преступления.