Российские регионы начали закупать контейнеры для раздельного сбора мусора

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В России регионы начали закупать контейнеры для раздельного сбора отходов на выделенные правительством страны субсидии. Мониторинг целевого расходования средств проводит Российский экологический оператор (РЭО).
Российские регионы начали закупать контейнеры для раздельного сбора мусора
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«Большинство субъектов, в которые направили средства по субсидии, уже приступили к процессу закупки контейнеров», — цитирует телеканал «360» главу РЭО Дениса Буцаева.

По его словам, Брянская, Пензенская и Калининградская области, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Красноярский край уже закупили необходимое оборудование.

В течение месяца контейнеры поступят ещё в 16 регионов.

«В то же время в восьми регионах есть риск несвоевременного проведения всех процедур», — добавил Буцаев.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

Финансирование получили 46 регионов, в наибольшей степени — Воронежская и Тверская области.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.

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