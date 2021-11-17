Российские регионы начали закупать контейнеры для раздельного сбора мусора

В России регионы начали закупать контейнеры для раздельного сбора отходов на выделенные правительством страны субсидии. Мониторинг целевого расходования средств проводит Российский экологический оператор (РЭО).

«Большинство субъектов, в которые направили средства по субсидии, уже приступили к процессу закупки контейнеров», — цитирует телеканал «360» главу РЭО Дениса Буцаева.

По его словам, Брянская, Пензенская и Калининградская области, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Красноярский край уже закупили необходимое оборудование.

В течение месяца контейнеры поступят ещё в 16 регионов.

«В то же время в восьми регионах есть риск несвоевременного проведения всех процедур», — добавил Буцаев.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

Финансирование получили 46 регионов, в наибольшей степени — Воронежская и Тверская области.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.