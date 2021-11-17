Российские регионы начали закупать контейнеры для раздельного сбора мусора
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«Большинство субъектов, в которые направили средства по субсидии, уже приступили к процессу закупки контейнеров», — цитирует телеканал «360» главу РЭО Дениса Буцаева.
По его словам, Брянская, Пензенская и Калининградская области, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Красноярский край уже закупили необходимое оборудование.
В течение месяца контейнеры поступят ещё в 16 регионов.
«В то же время в восьми регионах есть риск несвоевременного проведения всех процедур», — добавил Буцаев.
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.
Финансирование получили 46 регионов, в наибольшей степени — Воронежская и Тверская области.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.