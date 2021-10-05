Правительство выделило 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов
«Утвердить прилагаемое распределение субсидий... при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», — говорится в распоряжении правительства.
Финансирование получат 46 субъектов России, наибольшее — Воронежская (138 млн рублей) и Тверская (66,3 млн рублей) области, а тпакже Кабардино-Балкария (63,9 млн рублей).
Ранее сенатор Артамонов прокомментировал проект бюджета России на 2022—2024 годы.