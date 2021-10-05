Правительство выделило 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов

Короткая ссылка
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Финансирование получат 46 регионов, в наибольшей степени — Воронежская и Тверская области.

«Утвердить прилагаемое распределение субсидий... при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», — говорится в распоряжении правительства.

Финансирование получат 46 субъектов России, наибольшее — Воронежская (138 млн рублей) и Тверская (66,3 млн рублей) области, а тпакже Кабардино-Балкария (63,9 млн рублей).

Ранее сенатор Артамонов прокомментировал проект бюджета России на 2022—2024 годы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить