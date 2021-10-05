Правительство выделило 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Финансирование получат 46 регионов, в наибольшей степени — Воронежская и Тверская области.