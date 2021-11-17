Политолог Шаповалов прокомментировал идею разрешать вступать в политическую партию с 16 лет

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT предложение разрешить гражданам вступать в политические партии с 16 лет.

По мнению эксперта, предложение «достаточно интересное».

«В мире есть аналоги участия в политической деятельности граждан с 16-летнего возраста, есть ряд стран, прежде всего в Латинской Америке, в которых принята 16-летняя возрастная рамка. В то же время в России есть сложившаяся практика, в соответствии с которой возрастной ценз активного избирательного права — 18 лет. Это же касается и пассивного права для некоторых выборных должностей. Например, в системе местного самоуправления, соответственно, для некоторых других рамка пассивного избирательного права выше. Для избрания депутатом Государственной думы это 21 год», — объяснил эксперт.

По словам Шаповалова, в России вся политическая деятельность начинается с 18-летнего возраста.

«В этом смысле, думаю, нет большого резона снижать возрастную рамку для участия в деятельности партии с 18 до 16 лет. Иными словами, гражданин получит возможность участвовать в деятельности партии, но не будет иметь возможности участвовать в самой важной части политического процесса, то есть в избирательном процессе. Мне представляется, что это несколько нелогично», — заключил он.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил снизить в России возрастной ценз для вступления в партии с 18 до 16 лет.