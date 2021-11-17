Более 60% российских туроператоров могут вскоре обанкротиться из-за пандемии

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Более чем 60% российских туроператоров могут оказаться банкротами из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, что приведёт к тому, что их клиенты не смогут получить деньги за уже оплаченные, но отложенные туры.
Более 60% российских туроператоров могут вскоре обанкротиться из-за пандемии
  • globallookpress.com
  • © Guido Kirchner

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо представителей турбизнеса, отправленное в правительство России.

Отмечается, что туроператоры обанкротятся, если кабмин не продлит отсрочку по финансовым обязательствам турагентств перед туристами. Согласно постановлению №1073 они обязаны рассчитаться с долгами перед клиентами до 31 декабря 2021 года.

В письме подчёркивается, что большинство стран мира продолжают оставаться закрытыми для российских туристов, что не позволило туроператорам исполнить в 2021 году обязательства перед заказчиками, взятые в 2020 году. При этом денег у компаний нет, так как они перевели их зарубежным партнёрам, которые уже пустили их в оборот, и механизма, позволяющего потребовать финансовые средства назад — нет.

Вместе с этим глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отметил изданию, что объём долгов туркомпаний перед клиентами сейчас составляет порядка 25 млрд рублей, при том, что совокупная сумма страховок и средств в фондах персональной ответственности в настоящий момент составляет 7 млрд рублей.

В случае банкротства, ни туроператор, ни клиент денег не вернут и они останутся у иностранного партнёра.

Ранее исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН призвала россиян не пересекать границы закрытых государств.

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